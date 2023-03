Clamoroso in Formula Uno, Verstappen fuori dalle qualifiche: è 15esimo (Di sabato 18 marzo 2023) . Il pilota olandese vittima di un problema al cambio, si è dovuto fermare in Q2 e non è più rientrato. Non è riuscito a concludere il giro ed è stato eliminato. Domani al Gran Premio d’Arabia Saudita, a Jeddah, partirà in ottava fila con il 15esimo tempo. Al momento in testa c’è Fernando Alonso autentica sorpresa con la sua Aston Martin. Secondo il suo compagno di squadra di Verstappen: Sergio Perez. Leclerc terzo (ma sarà retrocesso al 13esimo posto) e Sainz quarto. Manca ancora l’ultimo turno di qualifica. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 marzo 2023) . Il pilota olandese vittima di un problema al cambio, si è dovuto fermare in Q2 e non è più rientrato. Non è riuscito a concludere il giro ed è stato eliminato. Domani al Gran Premio d’Arabia Saudita, a Jeddah, partirà in ottava fila con iltempo. Al momento in testa c’è Fernando Alonso autentica sorpresa con la sua Aston Martin. Secondo il suo compagno di squadra di: Sergio Perez. Leclerc terzo (ma sarà retrocesso al 13esimo posto) e Sainz quarto. Manca ancora l’ultimo turno di qualifica. L'articolo ilNapolista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Clamoroso in Formula Uno, #Verstappen fuori dalle qualifiche: è 15esimo In Arabia Saudita il campione del mondo no… - corsedimoto : MALE OSCURO - Clamoroso: alla vigilia del secondo GP dell'anno in Arabia Saudita la Ferrari decide di cambiare per… - Mustang_matt007 : RT @tifosiclub: Clamoroso Leclerc: a Jeddah penalizzato di 10 posizioni, ecco il motivo - tifosiclub : Clamoroso Leclerc: a Jeddah penalizzato di 10 posizioni, ecco il motivo - YVES_49 : RT @tifosiclub: Polveriera Ferrari, scoppia un altro clamoroso caso: Vasseur è già stufo! -