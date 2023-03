Civitavecchia | molesta una ragazza sul treno | scappa e aggredisce gli agenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 marzo 2023). Unache si trovava in, in viaggio, a bordo di un convoglio che riporta a casa i pendolari, è statata sessualmente da un uomo sulla cinquantina, che poi è fuggito una volta giunto alla sua stazione di fermata. Un racconto raccapricciante, quello fatto dalla vittima alla Polfer, che ha riferito immediatamente la dinamica., noleggiano ‘abusivamente’ barche da diporto: maxi sanzioneta sulda un 50enne L’uomo, un soggetto di origini campane, 50 anni, avrebbeto sessualmente unasul, per poi darsela a gambe. Ma non è tutto, perché come riporta anche Repubblica, pare che il soggetto si sia scagliato anche contro i poliziotti che lo hanno ...