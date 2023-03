CITTADELLA-PERUGIA | 23 CONVOCATI (Di sabato 18 marzo 2023) PERUGIA, 17 marzo 2023 – Sono 23 i giocatori CONVOCATI dal tecnico Castori per la gara CITTADELLA-PERUGIA: PORTIERI: 1 Gori, 12 Furlan, 81 Abibi DIFENSORI: 3 Cancellieri, 5 Angella, 6 Vulikic, 17 Paz, 23 Lisi, 49 Baldi, 90 Struna, 97 Sgarbi CENTROCAMPISTI: 4 Iannoni, 7 Vulic, 13 Luperini, 16 Bartolomei, 24 Casasola, 25 Santoro, 28 Kouan, 82 Capezzi ATTACCANTI: 10 Matos, 14 Ekong, 18 Di Carmine, 20 Di Serio Fonte articolo e foto: www.acPERUGIAcalcio.com CITTADELLA-PERUGIA 23 CONVOCATI seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di sabato 18 marzo 2023), 17 marzo 2023 – Sono 23 i giocatoridal tecnico Castori per la gara: PORTIERI: 1 Gori, 12 Furlan, 81 Abibi DIFENSORI: 3 Cancellieri, 5 Angella, 6 Vulikic, 17 Paz, 23 Lisi, 49 Baldi, 90 Struna, 97 Sgarbi CENTROCAMPISTI: 4 Iannoni, 7 Vulic, 13 Luperini, 16 Bartolomei, 24 Casasola, 25 Santoro, 28 Kouan, 82 Capezzi ATTACCANTI: 10 Matos, 14 Ekong, 18 Di Carmine, 20 Di Serio Fonte articolo e foto: www.accalcio.com23seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

