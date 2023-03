Cisterna di Latina / Lavoratore sospeso per inidoneità permanente: decisione medica ribaltata dalla Commissione Asl (Di sabato 18 marzo 2023) Cisterna – Un operaio di 39 anni di una ditta di Cisterna di Latina è stato sospeso dal lavoro senza stipendio dopo che il medico aziendale ha emesso un certificato di “non idoneità permanente al lavoro”. Tuttavia, la Commissione medica collegiale della Asl ha successivamente ribaltato tale giudizio medico e reintegrato il Lavoratore. A dicembre L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di sabato 18 marzo 2023)– Un operaio di 39 anni di una ditta didiè statodal lavoro senza stipendio dopo che il medico aziendale ha emesso un certificato di “non idoneitàal lavoro”. Tuttavia, lacollegiale della Asl ha successivamente ribaltato tale giudizio medico e reintegrato il. A dicembre L'articolo Temporeale Quotidiano.

