“Cinque minuti prima…”. I vipponi scoprono che Daniele è stato squalificato dal GF Vip, choc in casa: cosa è successo dopo (VIDEO) (Di sabato 18 marzo 2023) GF Vip 7, cosa è successo dopo la squalifica di Daniele Dal Moro. Le regole sono uguali per tutti: lo ha detto lo stesso ex UeD una volta appresa la notizia che per lui l’esperienza nel reality show di Alfonso Signorini sarebbe volta al termine. Una doccia fredda per i concorrenti rimasti in casa, che hanno dunque commentato la vicenda con sguardi impietriti. Lo sfogo di Oriana Marzoli dopo la squalifica di Daniele Dal Moro. La modella venuezelana è rimasta incredula davanti alla decisione definitiva degli autori del programma, ovvero quella di squalificare Daniele dal gioco a un passo dalla vittoria. Ne ha parlato con Luca Onestini sottolineando di non aver avuto neanche modo di salutarlo: “Cinque minuti prima ero ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 marzo 2023) GF Vip 7,la squalifica diDal Moro. Le regole sono uguali per tutti: lo ha detto lo stesso ex UeD una volta appresa la notizia che per lui l’esperienza nel reality show di Alfonso Signorini sarebbe volta al termine. Una doccia fredda per i concorrenti rimasti in, che hanno dunque commentato la vicenda con sguardi impietriti. Lo sfogo di Oriana Marzolila squalifica diDal Moro. La modella venuezelana è rimasta incredula davanti alla decisione definitiva degli autori del programma, ovvero quella di squalificaredal gioco a un passo dalla vittoria. Ne ha parlato con Luca Onestini sottolineando di non aver avuto neanche modo di salutarlo: “prima ero ...

