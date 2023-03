Cinecittà World, dal 18 marzo al via la nuova stagione: tutti gli eventi e le novità (Di sabato 18 marzo 2023) del Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma Ritorna la primavera e riparte il divertimento: sabato 18 marzo si riaccendono i riflettori di Cinecittà World, il Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma (qui il sito internet ufficiale). La nuova stagione 2023 promette dieci mesi di emozioni, adrenalina e voglia di stare insieme agli amici e alla famiglia con 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World), 6 spettacoli liveal giorno e oltre 60 eventi in calendario. Quest’anno l’offerta di Cinecittà World si arricchisce ulteriormente: ad impreziosire il Parco arrivano quattro grandi ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 18 marzo 2023) del Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma Ritorna la primavera e riparte il divertimento: sabato 18si riaccendono i riflettori di, il Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma (qui il sito internet ufficiale). La2023 promette dieci mesi di emozioni, adrenalina e voglia di stare insieme agli amici e alla famiglia con 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua), 6 spettacoli liveal giorno e oltre 60in calendario. Quest’anno l’offerta disi arricchisce ulteriormente: ad impreziosire il Parco arrivano quattro grandi ...

