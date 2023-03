Cina-Russia, Xi da Putin: dubbi Usa e speranze Ucraina, lo scenario (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) - Xi Jinping a Mosca su invito di Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky aspetta la chiamata del presidente della Cina. Gli Stati Uniti osservano. decisione della Corte penale internazionale di emettere un mandato di arresto contro Vladimir Putin per la "deportazione illegale" in Russia di migliaia di bambini ucraini : l'annuncio del ministero degli Esteri cinese ha 'acceso' le ultime 24 ore. La visita sarà "all'insegna dell'amicizia, della cooperazione e della pace", secondo Wang Wenbin, portavoce del ministero. "Salvaguardare la pace nel mondo e promuovere lo sviluppo comune è il principio della politica estera cinese", afferma ancora il portavoce, ripetendo che "sulla questione Ucraina la Cina è sempre stata dalla parte della pace e del dialogo". Il presidente ucraino, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) - Xi Jinping a Mosca su invito di Vladimir. Volodymyr Zelensky aspetta la chiamata del presidente della. Gli Stati Uniti osservano. decisione della Corte penale internazionale di emettere un mandato di arresto contro Vladimirper la "deportazione illegale" indi migliaia di bambini ucraini : l'annuncio del ministero degli Esteri cinese ha 'acceso' le ultime 24 ore. La visita sarà "all'insegna dell'amicizia, della cooperazione e della pace", secondo Wang Wenbin, portavoce del ministero. "Salvaguardare la pace nel mondo e promuovere lo sviluppo comune è il principio della politica estera cinese", afferma ancora il portavoce, ripetendo che "sulla questionelaè sempre stata dalla parte della pace e del dialogo". Il presidente ucraino, ...

