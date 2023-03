Cina-Russia, Xi da Putin: dubbi Usa e speranze Ucraina, lo scenario (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Xi Jinping a Mosca su invito di Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky aspetta la chiamata del presidente della Cina. Gli Stati Uniti osservano. Pechino al centro dello scacchiere, con la guerra tra Ucraina e Russia sotto i riflettori mentre il presidente russo viene colpito dal mandato d’arresto della Corte penale internazionale per la deportazione di civili ucraini e in particolare bambini. Xi Jinping effettuerà una visita di stato in Russia dal 20 al 22 marzo su invito di Putin: l’annuncio del ministero degli Esteri cinese ha ‘acceso’ le ultime 24 ore. La visita sarà “all’insegna dell’amicizia, della cooperazione e della pace”, secondo Wang Wenbin, portavoce del ministero. “Salvaguardare la pace nel mondo e promuovere lo sviluppo comune è il principio della politica ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Xi Jinping a Mosca su invito di Vladimir. Volodymyr Zelensky aspetta la chiamata del presidente della. Gli Stati Uniti osservano. Pechino al centro dello scacchiere, con la guerra trasotto i riflettori mentre il presidente russo viene colpito dal mandato d’arresto della Corte penale internazionale per la deportazione di civili ucraini e in particolare bambini. Xi Jinping effettuerà una visita di stato indal 20 al 22 marzo su invito di: l’annuncio del ministero degli Esteri cinese ha ‘acceso’ le ultime 24 ore. La visita sarà “all’insegna dell’amicizia, della cooperazione e della pace”, secondo Wang Wenbin, portavoce del ministero. “Salvaguardare la pace nel mondo e promuovere lo sviluppo comune è il principio della politica ...

