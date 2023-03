“Cilento Tastes” | in mostra gli artigiani del gusto

(Di sabato 18 marzo 2023) Prende forma, l’evento nato per dar voce al ‘brand’ con i suoi piccolidele non solo. Tante le adesioni, con il patrocinio di enti, istituzioni e il supporto di aziende locali, per un appuntamento che ha l’obiettivo di fare rete sul territorio, promuovendo le piccole economie locali presentando al pubblico le eccellenze cilentane, le stesse che hanno ispirato Angel Keys, precursore della dieta mediterranea. Allo stesso tempo, l’evento avrà lo scopo di fare da indotto turistico e, non a caso, si svolgerà durante il ponte del 22-25 aprile, al Next di Capaccio-Paestum. L’evento aprirà al pubblico tutti i giorni alle ore 18.00 e proseguirà fino alle 22.00 nell’area permanente di degustazione dove glidel...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beverfood : - 2Ingredienti : Cilento Tastes: gastronomia e non solo, gli appuntamenti previsti per l’evento - SLN_Magazine : Al via Cilento Tastes, appuntamento con gli artigiani del gusto. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - TeleradioNews : Tante le adesioni tra artigiani del gusto, istituzioni e partnership che fanno bene al territorio. Prende forma Ci… - CilentoReporter : Nasce #Cilento Tastes per dar voce al “brand Cilento” con i suoi piccoli artigiani del gusto… -

Cilento Tastes: gastronomia e non solo, gli appuntamenti previsti per l'evento

