Ciclismo | Milano - Sanremo | Pogacar li aspetta tutti | Mi attaccheranno

(Di sabato 18 marzo 2023) Laè sempre un giorno duro, lungo, un punto di incontro tra una grande tappa di un giro e una classica", le sue parole alla Gazzetta dello Sport. Lo sloveno non teme i rivali: " So che mi ...

Oggi è il gran giorno della- Sanremo , una delle classicissime del. L'edizione numero 114 vede al via 175 corridori ma tutti i fari sono puntati su Tadej Pogacar.- Sanremo, una gara con tante insidie . ...Partenza della Granfondo Sanremo - Sanremo, 'la Classicissima' coinvolge la capitale delitaliano in contemporanea con la"Sanremo dei professionisti. Lungomare Salvo d'Acquisto ( il ...... come usa nei Paesi del Nord dove ilè religione, con la presentazione delle 25 squadre che sfilano sul palco e con 175 corridori in passerella tra i tifosi. La"green", quella ...

Tra le tante corse di un giorno del ciclismo su strada, solo alcune sono note come classiche, e solo cinque, tra queste, sono definite classiche monumento per la loro importanza. La prima della ...È la Milano-Sanremo che celebra oggi la sua 114a edizione con ... prima storica partenza della Classicissima - fino a Sanremo vedranno tanti protagonisti del ciclismo mondiale darsi battaglia in una ...