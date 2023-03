Ciclismo: Milano-Sanremo, a Van der Poel la 114a edizione, secondo Ganna (Di sabato 18 marzo 2023) Sanremo, 18 mar. (Adnkronos) - Va a Mathieu van der Poel la 114esima edizione della Milano-Sanremo, la prima classica ciclistica della stagione 2023. L'olandese del team Alpecin-Deceuninck si è imposto dopo 294 chilometri sull'italiano Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers), secondo. Van der Poel succede nell'albo d'oro allo sloveno Matej Mahoric. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023), 18 mar. (Adnkronos) - Va a Mathieu van derla 114esimadella, la prima classica ciclistica della stagione 2023. L'olandese del team Alpecin-Deceuninck si è imposto dopo 294 chilometri sull'italiano Filippo(Ineos-Grenadiers),. Van dersuccede nell'albo d'oro allo sloveno Matej Mahoric.

