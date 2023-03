Ciclismo, l’olandese Van der Poel si aggiudica la Milano-Sanremo (Di sabato 18 marzo 2023) Si è concluso il tradizionale appuntamento con la Milano-Sanremo 2023: a tagliare per primo il traguardo di Via Roma l’olandese Mathieu Van der Poel, del team Alpecin-Deceuninck. Decisivo per la vittoria il sensazionale scatto sulla salita del Poggio, con l’allungo di Van der Poel che si è rivelato decisivo per staccare gli avversari e raggiungere ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023) Si è concluso il tradizionale appuntamento con la2023: a tagliare per primo il traguardo di Via RomaMathieu Van der, del team Alpecin-Deceuninck. Decisivo per la vittoria il sensazionale scatto sulla salita del Poggio, con l’allungo di Van derche si è rivelato decisivo per staccare gli avversari e raggiungere ... TAG24.

Mathieu van der Poel vince la Milano-Sanremo numero 114. L'olandese del team Alpecin-Deceuninck, vincitore in carriera anche di due Giri delle Fiandre, ha preceduto di una manciata di secondi l'italiano Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers). Passato sul Poggio con 2' di vantaggio si è lanciato verso il traguardo e in via Roma il 28enne olandese scrive il proprio nome nell'albo d'oro della classica di Primavera dopo il nonno, Raymond.