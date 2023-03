Ciclismo, l’olandese Van der Poel si aggiudica la Milano-Sanremo 2023 (Di sabato 18 marzo 2023) Si è concluso il tradizionale appuntamento con la Milano-Sanremo 2023: a tagliare per primo il traguardo di Via Roma l’olandese Mathieu Van der Poel, del team Alpecin-Deceuninck. Decisivo per la vittoria il sensazionale scatto sulla salita del Poggio, con l’allungo di Van der Poel che si è rivelato decisivo per staccare gli avversari e raggiungere ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023) Si è concluso il tradizionale appuntamento con la: a tagliare per primo il traguardo di Via RomaMathieu Van der, del team Alpecin-Deceuninck. Decisivo per la vittoria il sensazionale scatto sulla salita del Poggio, con l’allungo di Van derche si è rivelato decisivo per staccare gli avversari e raggiungere ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Ciclismo l’olandese Van der Poel si aggiudica la Milano-Sanremo - #Ciclismo #l’olandese #aggiudica… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #CICLISMO #MilanoSanremo, vince per distacco #VanderPoel: l'olandese trionfa davanti a #Ganna, terzo #VanAert #Sk… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, l'olandese Van der Poel vince la Milano-Sanremo: secondo posto per Ganna - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, l'olandese Van der Poel vince la Milano-Sanremo: secondo posto per Ganna - ____aliice___ : mio padre sta guardando il ciclismo e hanno appena suonato l'inno olandese non ne posso più sono stanca -

Ciclismo, Van der Poel vince la Milano - Sanremo ... il fuoriclasse olandese del team Alpecin - Deceuninck, vincitore in carriera anche di due Giri delle Fiandre, ha preceduto di una manciata di secondi l'italiano Filippo Ganna (Ineos - Grenadiers), ... Immenso Van der Poel, la Milano - Sanremo è sua. Secondo Ganna ...e passato sul Poggio con 2' di vantaggio si è lanciato verso l'...tre inseguitori non lo prendono più e in via Roma il 28enne olandese ... Leggi i commenti Ciclismo: tutte le notizie Gasport 18 marzo 2023 Highlights Milano - Sanremo 2023: trionfa Van der Poel, secondo Ganna (VIDEO) Il video con gli highlights della Milano - Sanremo 2023 : trionfa Mathieu Van der Poel, secondo posto per Filippo Ganna. Sul Poggio scoppia la corsa e c'è l'attacco decisivo da parte dell'olandese, che sbaraglia la concorrenza e precede l'azzurro, anche lui straordinario, e i delusi Wout Van Aert e Tadej Pogacar. Di seguito ecco le immagini salienti ... ... il fuoriclassedel team Alpecin - Deceuninck, vincitore in carriera anche di due Giri delle Fiandre, ha preceduto di una manciata di secondi'italiano Filippo Ganna (Ineos - Grenadiers), ......e passato sul Poggio con 2' di vantaggio si è lanciato verso'...tre inseguitori non lo prendono più e in via Roma il 28enne... Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 18 marzo 2023Il video con gli highlights della Milano - Sanremo 2023 : trionfa Mathieu Van der Poel, secondo posto per Filippo Ganna. Sul Poggio scoppia la corsa e c'è'attacco decisivo da parte dell', che sbaraglia la concorrenza e precede'azzurro, anche lui straordinario, e i delusi Wout Van Aert e Tadej Pogacar. Di seguito ecco le immagini salienti ... Ciclismo, Van der Poel si aggiudica la Milano-Sanremo • TAG24 Tag24