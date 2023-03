Ciclismo, Daniele Bennati: “Se Pogacar fosse nato 50 km più in qua…L’Italia tornerà dove merita” (Di sabato 18 marzo 2023) Non poteva mancare il commissario tecnico Daniele Bennati alla partenza della Milano-Sanremo 2023. Una corsa dove si fatica ad individuare dei possibili italiani protagonisti: Filippo Ganna ambisce ad esserlo, magari anche Simone Consonni, chissà se Jonathan Milan saprà stupire. Ma i favoriti (e gli outsider…) oggettivamente sono altri. LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO Al momento, come ha rivelato ad InBici.net, non ha ancora preso forma la rosa dei papabili in vista del Mondiale previsto ad agosto in Scozia: “Ancora manca tanto tempo, andrò a vedere il percorso dei Mondiali alla fine di questo mese. Dopo aver toccato con mano, avrò le idee un po’ più chiare. A grandi linee so quale sarà il percorso e una corsa come Milano-Sanremo, sotto questo aspetto, mi darà tantissime indicazioni“. A Bennati è stato chiesto ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Non poteva mancare il commissario tecnicoalla partenza della Milano-Sanremo 2023. Una corsasi fatica ad individuare dei possibili italiani protagonisti: Filippo Ganna ambisce ad esserlo, magari anche Simone Consonni, chissà se Jonathan Milan saprà stupire. Ma i favoriti (e gli outsider…) oggettivamente sono altri. LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO Al momento, come ha rivelato ad InBici.net, non ha ancora preso forma la rosa dei papabili in vista del Mondiale previsto ad agosto in Scozia: “Ancora manca tanto tempo, andrò a vedere il percorso dei Mondiali alla fine di questo mese. Dopo aver toccato con mano, avrò le idee un po’ più chiare. A grandi linee so quale sarà il percorso e una corsa come Milano-Sanremo, sotto questo aspetto, mi darà tantissime indicazioni“. Aè stato chiesto ...

