"Chiedetelo a Oriana!". Squalifica al GF Vip, Daniele furioso con gli autori e Signorini: spunta il video incriminato (Di sabato 18 marzo 2023) Daniele Dal Moro, la polemica dopo la Squalifica dal GF Vip 7. Dopo Edoardo Donnamaria, arriva anche l'eliminazione del gioco dell'ex UeD. Una doccia che potrebbe definirsi 'tiepida' alla luce degli svariati avvertimenti da parte degli autori del programma: "Siamo stati spesso tolleranti, sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello. Le conseguenze sono inevitabili, sei Squalificato dal gioco. L'ultima volta che ci siamo visti io ti avevo detto esci se non ce la fai più", sono state le parole di Alfonso Signorini. La polemica di Daniele Dal Moro arriva dopo la Squalifica dal GF Vip 7. C'era da aspettarselo che il gieffino non restasse del tutto in silenzio dopo la decisione definitiva sopraggiunta a un passo dalla vittoria.

