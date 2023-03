Chiara Ferragni lancia un nuovo trend | è il colore per le unghie di questa primavera

Leggi su sologossip

(Di sabato 18 marzo 2023) La nuova manicure diè già un: ildiadatto ad ogni look e perfetto per la. Il 20 marzo è alle porte e questo vuol dire soltanto una cosa: è in arrivo la! Con tutte i suoi colori, tutti i suoi profumi, le giornate sempre più lunghe L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.