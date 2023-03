Chiamata alle armi da parte di Trump: 'Martedì mi arrestano, riprendiamoci gli Usa'. Nel paese torna la tensione (Di sabato 18 marzo 2023) Donald Trump potrebbe essere il primo ex - presidente degli Stati Uniti a dover affrontare un processo penale. A rivelarlo è lo stesso tycoon che sul suo social Truth ha lanciato l'allerta: fughe di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 18 marzo 2023) Donaldpotrebbe essere il primo ex - presidente degli Stati Uniti a dover affrontare un processo penale. A rivelarlo è lo stesso tycoon che sul suo social Truth ha lanciato l'rta: fughe di ...

