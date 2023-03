Chi è Wax di Amici 2022? Età, vero nome e Instagram (Di sabato 18 marzo 2023) Tutto su Wax, cantante di Amici 22. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 18 marzo 2023) Tutto su Wax, cantante di22. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eramalice : @queencelemylife per me nel canto gli unici con una personalità netta sono angelina, wax e il piccolo (fede per la… - iamaravendor : prevedo che avremo le rivalità Aaron vs Wax, Samu vs Ramon e Madda vs Isobel per gran parte del serale. chissà chi… - Semprevera82 : @AmiciUfficiale Infatti s’e’ visto chi ha vinto il guanto di sfida! Aaron! Rosica Arisa vai!???? Wax non sa manco cantare! - trashdiamici : RT @giuristapazza: Che poi wax non sta mai fermo ed è vero ma il pelato lo sa chi ha in squadra? #amici22 - sarettaxb : siate obiettivi finito amici pensate che Aaron farà successo? No Durerà fino a settembre e poi dimenticatoio Wax h… -