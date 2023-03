Chi è Wax, cantante (allievo) di Amici 2023 (Di sabato 18 marzo 2023) : concorrente, vero nome, età, fidanzata, canzoni, vita privata, Instagram Chi è Wax, concorrente di Amici 2023? Il cantante fa parte della squadra di Arisa, il suo vero nome è Matteo Lucido ed è riuscito con il suo talento ad arrivare al serale di Amici 22. Il 20nne di origini milanesi è uno dei protagonisti della nuova edizione e sin dall’inizio, anche grazie alla cicatrice rossa sul viso, ha ispirato la curiosità del pubblico. Classe 2002, attualmente vive a Milano con i genitori, suo fratello e il cane Black. In passato ha fatto diversi lavoretti per avere un’indipendenza economica. Ha un carattere molto forte ed esplosivo, che lo ha portato ad essere tra i protagonisti del noce moscate gate di Capodanno. Il ragazzo, durante l’adolescenza, ha imparato a cavarsela da solo in strada, una condizione riportata anche ... Leggi su tpi (Di sabato 18 marzo 2023) : concorrente, vero nome, età, fidanzata, canzoni, vita privata, Instagram Chi è Wax, concorrente di? Ilfa parte della squadra di Arisa, il suo vero nome è Matteo Lucido ed è riuscito con il suo talento ad arrivare al serale di22. Il 20nne di origini milanesi è uno dei protagonisti della nuova edizione e sin dall’inizio, anche grazie alla cicatrice rossa sul viso, ha ispirato la curiosità del pubblico. Classe 2002, attualmente vive a Milano con i genitori, suo fratello e il cane Black. In passato ha fatto diversi lavoretti per avere un’indipendenza economica. Ha un carattere molto forte ed esplosivo, che lo ha portato ad essere tra i protagonisti del noce moscate gate di Capodanno. Il ragazzo, durante l’adolescenza, ha imparato a cavarsela da solo in strada, una condizione riportata anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiadelbono : per chi tifa Wax sappiate che Aka in amici20 non prendeva mai un punto ma in finale ci arrivò lo stesso nonostante… - giulia_dradi : @farecaxximiei @Nina198595 zia difficile dovuta se non erro alla separazione dei suoi genitori dove Wax quando era… - eramalice : @queencelemylife per me nel canto gli unici con una personalità netta sono angelina, wax e il piccolo (fede per la… - iamaravendor : prevedo che avremo le rivalità Aaron vs Wax, Samu vs Ramon e Madda vs Isobel per gran parte del serale. chissà chi… - Semprevera82 : @AmiciUfficiale Infatti s’e’ visto chi ha vinto il guanto di sfida! Aaron! Rosica Arisa vai!???? Wax non sa manco cantare! -