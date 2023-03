Chi è Samuele Segreto (Samu), ballerino di Amici 2023 (Di sabato 18 marzo 2023) Chi è Samuele Segreto (Samu), ballerino (allievo) di Amici 2023 Chi è Samuele Segreto, il ballerino di Amici 2023 noto a tutti come Samu? Si tratta di uno degli allievi più amati di questa 22esima edizione del talent di Maria De Filippi, e fa parte della squadra di Emanuel Lo. In questi anni ha avuto modo di recitare in diverse pellicole italiane, formandosi contemporaneamente come ballerino e come attore. Classe 2004, Samu è nato a Palermo. Ora vive a Monreale. Ha due fratelli ed è legatissimo alla sua famiglia e alla sua mamma Loredana. Il ballerino è specializzato nella danza hip hop. Ha preso ... Leggi su tpi (Di sabato 18 marzo 2023) Chi è),(allievo) diChi è, ildinoto a tutti come? Si tratta di uno degli allievi più amati di questa 22esima edizione del talent di Maria De Filippi, e fa parte della squadra di Emanuel Lo. In questi anni ha avuto modo di recitare in diverse pellicole italiane, formandosi contemporaneamente comee come attore. Classe 2004,è nato a Palermo. Ora vive a Monreale. Ha due fratelli ed è legatissimo alla sua famiglia e alla sua mamma Loredana. Ilè specializzato nella danza hip hop. Ha preso ...

