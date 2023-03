Chi è Riccio, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023 (Di sabato 18 marzo 2023) Chi è Ricco, la maschera de Il Cantante mascherato 2023 in onda su Rai 1 il sabato sera? Ovviamente il nome del vip che si cela dietro la maschera non è stato reso noto, lo sarà solo durante lo show se e quando sarà smascherato. In vista delle puntata però abbiamo diversi indizi e rumors da segnalare. “Spinoso quando si chiude, ma è tenero perché la pancia è tenerissima. È un animaletto con un musino così dolce”, sono state queste le parole utilizzate da Milly Carlucci per introdurre la maschera del Riccio. L’autore che interagisce con lei nei video di presentazione dei costumi ha poi azzardato un’ipotesi: “È Mughini… Lui è una persona un po’ così!”. La risposta della conduttrice ha lasciato, però, molti dubbi: la Carlucci non ha né negato né ... Leggi su tpi (Di sabato 18 marzo 2023) Chi è Ricco, lade Iltoin onda su Rai 1 il sabato sera? Ovviamente il nome del vip che si cela dietro lanon è stato reso noto, lo sarà solo durante lo show se e quando sarà sto. In vista delle puntata però abbiamo diversi indizi e rumors da segnalare. “Spinoso quando si chiude, ma è tenero perché la pancia è tenerissima. È un animaletto con un musino così dolce”, sono state queste le parole utilizzate da Milly Carlucci per introdurre ladel. L’autore che interagisce con lei nei video di presentazione dei costumi ha poi azzardato un’ipotesi: “È Mughini… Lui è una persona un po’ così!”. La risposta della conduttrice ha lasciato, però, molti dubbi: la Carlucci non ha né negato né ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dimare_riccio : @scacchi_gang il video era già pronto e annunciato nell'anteprima di giovedì da alfonso hanno manipolato l'intervis… - dimare_riccio : @FraniiiCesca @TaiPaixo1 già lunedì il video ke era previsto giovedì con l'intervista di edo a casa chi modificatin… - dimare_riccio : @marrasofia9 c'è la clip di giovedì in cui hanno alterato l'intervista a casa chi di edo x farle credere ke nn vuol… - dimare_riccio : @michicima @Maleccc_ per nn fare danno bisogna essere compatti!!!! è chi la vot afinalist ake sta facendo un danno… - dimare_riccio : @giova2483 sono dei sadici di merda proproprio come gli autori chi la vuole dentro è perkè gode a vederla soffrire… -