Chi è Ramon Agnelli, ballerino (allievo) di Amici 2023 (Di sabato 18 marzo 2023) Ramon Agnelli è uno dei ballerini di Amici 2023, con il serale che inizierà questa sera, sabato 18 marzo, su Canale 5. Classe 2001, è nato a Milano e ha dunque 21 anni. Sappiamo durante l’adolescenza ha perso sua madre, a seguito di una grave malattia. Appassionato sin da piccolo di danza, ha frequentato l’Istituto Marcelline e l’Accademia Ucraina di Balletto. In seguito si esibisce sui alcuni dei palchi più importanti al mondo, tra cui La Scala, il Metropolitan e il Teatro Arcimboldi. Nel 2019 ha partecipato al prestigioso Prix de Lausanne arrivando in semifinale, ed è l’unico ballerino italiano a essere selezionato. La grande svolta per Ramon arriva con l’entrata nella scuola di Amici, dove dimostra di essere uno dei ballerini più talentuosi. Il ... Leggi su tpi (Di sabato 18 marzo 2023)è uno dei ballerini di, con il serale che inizierà questa sera, sabato 18 marzo, su Canale 5. Classe 2001, è nato a Milano e ha dunque 21 anni. Sappiamo durante l’adolescenza ha perso sua madre, a seguito di una grave malattia. Appassionato sin da piccolo di danza, ha frequentato l’Istituto Marcelline e l’Accademia Ucraina di Balletto. In seguito si esibisce sui alcuni dei palchi più importanti al mondo, tra cui La Scala, il Metropolitan e il Teatro Arcimboldi. Nel 2019 ha partecipato al prestigioso Prix de Lausanne arrivando in semifinale, ed è l’unicoitaliano a essere selezionato. La grande svolta perarriva con l’entrata nella scuola di, dove dimostra di essere uno dei ballerini più talentuosi. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Ramon Agnelli, chi è: origini, biografia, altezza, età, Amici, fidanzata e Instagram - MinervaArmata : RT @Paolosantagata5: Sei forte quando riesci a perdonare chi non merita di essere perdonato. Quando ami qualcuno in silenzio… quando fai ca… - elisa_ruberto : RT @Paolosantagata5: Sei forte quando riesci a perdonare chi non merita di essere perdonato. Quando ami qualcuno in silenzio… quando fai ca… - Gigithebeast1 : RT @Paolosantagata5: Sei forte quando riesci a perdonare chi non merita di essere perdonato. Quando ami qualcuno in silenzio… quando fai ca… - Maria_AnnaPatti : RT @Paolosantagata5: Sei forte quando riesci a perdonare chi non merita di essere perdonato. Quando ami qualcuno in silenzio… quando fai ca… -