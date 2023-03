Chi è Isobel Kinnear di Amici: dalle origini al fidanzato all'età (Di sabato 18 marzo 2023) Proveniente dall'Australia, Isobel Kinnear è una delle più talentuose concorrenti di Amici : allieva a partire da novembre 2022, ha inanellato una serie di gare vincenti sotto l'ala... Leggi su europa.today (Di sabato 18 marzo 2023) Proveniente dall'Australia,è una delle più talentuose concorrenti di: allieva a partire da novembre 2022, ha inanellato una serie di gare vincenti sotto l'ala...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Chi è Isobel Kinnear di Amici: altezza, età, genitori, fidanzato, da dove viene, video - airoldi_moira : @irenee_im Alessio non ballerà balla una volta Gianmarco e una volta Mattia chi ballerà di più e Isobel #amici22 - lucrvzia : @queencelemylife esatto, in generale la filosofia è questa… l’impegno di chi è già bravo sembra scontato, quando in… - nocchi_rita : RT @p0liedrico: Vi state ancora scannando su chi sia la migliore tra maddy e isobel quando ci sono elementi peggiori la dentro bho https://… - mara30429328 : @chiisyweed Secondo me non c'entra dove si studia , ma chi studia e che capacità innate hai. Isobel sarà anche bra… -