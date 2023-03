Chi è Giuseppe Giofrè, il nuovo giudice di Amici 2023 (Di sabato 18 marzo 2023) : età, carriera, vita privata, fidanzato, Instagram, gay, Jennifer Lopez, anni Chi è Giuseppe Giofrè, nuovo giudice del serale di Amici? Si tratta di un bellissimo e bravissimo ballerino, dal fisico scolpito, che da quest’anno è giudice del talent di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 ogni sabato sera dal 18 marzo 2023. “È un orgoglio della scuola di Amici, voluto da grandissime star internazionali come Jennifer Lopez, Taylor Swift, Ariana Grande, Britney Spears e poi ancora Justin Timberlake, The Weeknd, Dua Lipa, Sam Smith e tanti altri. Magnetico, sensuale, unico. Il suo motto è: “Tutti siamo speciali in quello che facciamo, basta metterci l’anima e la passione”, così Amici ha presentato il nuovo ... Leggi su tpi (Di sabato 18 marzo 2023) : età, carriera, vita privata, fidanzato, Instagram, gay, Jennifer Lopez, anni Chi èdel serale di? Si tratta di un bellissimo e bravissimo ballerino, dal fisico scolpito, che da quest’anno èdel talent di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 ogni sabato sera dal 18 marzo. “È un orgoglio della scuola di, voluto da grandissime star internazionali come Jennifer Lopez, Taylor Swift, Ariana Grande, Britney Spears e poi ancora Justin Timberlake, The Weeknd, Dua Lipa, Sam Smith e tanti altri. Magnetico, sensuale, unico. Il suo motto è: “Tutti siamo speciali in quello che facciamo, basta metterci l’anima e la passione”, cosìha presentato il...

