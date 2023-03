Chi è Alexander Shevchenko, il prossimo avversario di Matteo Berrettini al Challenger di Phoenix (Di sabato 18 marzo 2023) Oggi, sabato 18 marzo, nei quarti di finale del torneo ATP Challenger 175 di Phoenix, negli USA, Matteo Berrettini, che ha ricevuto una wild card ed è la testa di serie numero 1, affronterà il qualificato russo Alexander Shevchenko. I due non si sono mai incontrati: il russo, classe 2000, è numero 132 del mondo, mentre l’azzurro è numero 23, e vincendo oggi tornerebbe numero 22. Shevchenko, alto 1.85 m per 75 kg di peso, paga all’italiano qualcosa come 11 cm e 20 kg dal punto di vista fisico, ed oltre 100 posizioni nel ranking ATP. Proprio come Berrettini, anche Shevchenko è destrorso e gioca il rovescio a due mani: il russo è passato professionista nel 2018 ed in stagione ha disputato e perso un incontro sul circuito ATP, portando il ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Oggi, sabato 18 marzo, nei quarti di finale del torneo ATP175 di, negli USA,, che ha ricevuto una wild card ed è la testa di serie numero 1, affronterà il qualificato russo. I due non si sono mai incontrati: il russo, classe 2000, è numero 132 del mondo, mentre l’azzurro è numero 23, e vincendo oggi tornerebbe numero 22., alto 1.85 m per 75 kg di peso, paga all’italiano qualcosa come 11 cm e 20 kg dal punto di vista fisico, ed oltre 100 posizioni nel ranking ATP. Proprio come, ancheè destrorso e gioca il rovescio a due mani: il russo è passato professionista nel 2018 ed in stagione ha disputato e perso un incontro sul circuito ATP, portando il ...

