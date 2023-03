Chelsea, pronto il rinnovo di contratto per Kanté: i dettagli (Di sabato 18 marzo 2023) Ngolo Kanté, centrocampista del Chelsea, sarebbe vicinissimo a firmare un rinnovo di contratto con il club londinese Ngolo Kanté, centrocampista del Chelsea, sarebbe vicinissimo a firmare un rinnovo di contratto con il club londinese. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, il centrocampista francese non è stato accantonato dal progetto blues nonostante il suo infortunio al bicipite femorale destro che lo sta tenendo ai box da settimane. Kanté sarebbe dunque pronto a firmare un rinnovo di contratto biennale con il Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023) Ngolo, centrocampista del, sarebbe vicinissimo a firmare undicon il club londinese Ngolo, centrocampista del, sarebbe vicinissimo a firmare undicon il club londinese. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, il centrocampista francese non è stato accantonato dal progetto blues nonostante il suo infortunio al bicipite femorale destro che lo sta tenendo ai box da settimane.sarebbe dunquea firmare undibiennale con il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Chelsea, pronto il rinnovo di contratto per Kanté: i dettagli

Ngolo Kanté, centrocampista del Chelsea, sarebbe vicinissimo a firmare un rinnovo di contratto con il club londinese. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, il centrocampista francese non è stato accantonato dal progetto blues nonostante il suo infortunio al bicipite femorale destro che lo sta tenendo ai box da settimane. Kanté sarebbe dunque pronto a firmare un rinnovo di contratto biennale con il Chelsea.

La Juve dice addio a 30 milioni e mette nei guai l'Inter
Zakaria tornerà alla Juventus, con il Chelsea pronto a fiondarsi su un grande obiettivo dell'Inter. Per la Juventus, come per le altre big, sarà un'estate importantissima per quanto riguarda il calciomercato.

Caso chiuso Kanté: firma imminente, i dettagli dell'accordo
Reduce da infortuni a stretto giro di posta che gli hanno impedito di prendere parte all'ultima edizione dei Mondiali, Kanté è pronto a riprendersi il Chelsea. Quantità, corsa...

Shopping londinese per il Milan: vanno via tutti
Il Milan è pronto a pescare a Londra. In casa Chelsea diversi calciatori sono pronti a fare le valigie, il Diavolo potrebbe approfittarne. Durante il calciomercato di gennaio, il Chelsea ha comprato...