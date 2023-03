Che effetto avrà l’intesa Riad-Teheran sullo Yemen. Il punto di Ardemagni (Di sabato 18 marzo 2023) L’inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Hans Grundberg, ha dichiarato mercoledì che sono in corso intensi sforzi diplomatici per porre fine alla guerra che dura da otto anni. Ha citato nuovi impulsi regionali e internazionali, tra cui il recente ripristino dei legami diplomatici tra Arabia Saudita e Iran — Teheran sostiene informalmente i ribelli Houthi, Riad è alla guida della coalizione che sta cercando di sconfiggerli. Il devastante conflitto in Yemen è iniziato nel 2014, quando gli Houthi si sono impadroniti della capitale Sanaa e di gran parte del nord dello Yemen, costringendo il governo all’esilio. Una coalizione a guida saudita, comprendente anche gli Emirati Arabi Uniti, è intervenuta nel 2015 per cercare di riportare al potere il governo riconosciuto a livello internazionale. Una ... Leggi su formiche (Di sabato 18 marzo 2023) L’inviato speciale delle Nazioni Unite per lo, Hans Grundberg, ha dichiarato mercoledì che sono in corso intensi sforzi diplomatici per porre fine alla guerra che dura da otto anni. Ha citato nuovi impulsi regionali e internazionali, tra cui il recente ripristino dei legami diplomatici tra Arabia Saudita e Iran —sostiene informalmente i ribelli Houthi,è alla guida della coalizione che sta cercando di sconfiggerli. Il devastante conflitto inè iniziato nel 2014, quando gli Houthi si sono impadroniti della capitale Sanaa e di gran parte del nord dello, costringendo il governo all’esilio. Una coalizione a guida saudita, comprendente anche gli Emirati Arabi Uniti, è intervenuta nel 2015 per cercare di riportare al potere il governo riconosciuto a livello internazionale. Una ...

