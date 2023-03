Che Dio ci aiuti 8 i primi spoiler: Suor Angela potrebbe tornare? La risposta spiazza (Di sabato 18 marzo 2023) Si è conclusa di recente la settima stagione di Che Dio ci aiuti. La serie, tra i pilastri indiscussi della rete ammiraglia, ha assistito all’uscita di scena di Elena Sofia Ricci, che ha abbandonato l’abito talare di Suor Angela. Quest’ultima ha passato il testimone ad Azzurra (Francesca Chillemi), divenuta progressivamente il nuovo perno dello show. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 18 marzo 2023) Si è conclusa di recente la settima stagione di Che Dio ci. La serie, tra i pilastri indiscussi della rete ammiraglia, ha assistito all’uscita di scena di Elena Sofia Ricci, che ha abbandonato l’abito talare di. Quest’ultima ha passato il testimone ad Azzurra (Francesca Chillemi), divenuta progressivamente il nuovo perno dello show. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tommaso_zorzi : @SimoPillon Mi scusi ex Senatore ma, ad esempio, se il “buon Dio” la fa ammalare (e mi auguro che così non sia mai)… - vaticannews_it : #PapaFrancesco #omelia #24oreperilSignore “affidiamo alla misericordia del Signore le nostre miserie. Quando ci con… - Poesiaitalia : “Sono un pittore. Non riesco a far nient’altro. Dio mi ha dato questo dono. Forse Dio ha scelto il periodo sbagliat… - Stefani85824360 : RT @luciasandulli1: 'Chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato' Lc 18,9-14 'Il fariseo che c'è in noi'viene fuori ogni volt… - Nicola23453287 : RT @ILSORRISODIMAR1: Richiesta di preghiera Mi chiamo Francesca chiedo una preghiera per me, per i controlli che dovrò fare per molti anni… -