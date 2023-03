Charlotte Flair: “Farò altro oltre al wrestling, è solo questione di tempo” (Di sabato 18 marzo 2023) Charlotte Flair, attuale campionessa femminile di Smackdown, è ad oggi una delle lottatrici più vincenti del panorama wrestling non solo femminile ma mondiale: come a voler seguire le orme di suo padre Ric Flair, ha vinto vinto ben 14 titoli femminili mondiali, due in meno del record attualmente detenuto dal Nature Boy. Sembra però che la campionessa voglia allargare i suoi orizzonti anche al di fuori della disciplina, seguendo le orme dei vari The Rock, Batista e Cena, diventati ora stelle affermate del cinema hollywoodiano. Ecco le sue parole al Miami Herald. “È solo una questione di tempo” “Voglio assolutamente fare qualcosa al di fuori della WWE, è solo una questione di tempo. ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 18 marzo 2023), attuale campionessa femminile di Smackdown, è ad oggi una delle lottatrici più vincenti del panoramanonfemminile ma mondiale: come a voler seguire le orme di suo padre Ric, ha vinto vinto ben 14 titoli femminili mondiali, due in meno del record attualmente detenuto dal Nature Boy. Sembra però che la campionessa voglia allargare i suoi orizzonti anche al di fuori della disciplina, seguendo le orme dei vari The Rock, Batista e Cena, diventati ora stelle affermate del cinema hollywoodiano. Ecco le sue parole al Miami Herald. “Èunadi” “Voglio assolutamente fare qualcosa al di fuori della WWE, èunadi. ...

