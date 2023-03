Champions | sorteggio fortunato per le italiane | i bookie lanciano il Napoli in finale col City Inter e Milan inseguono in quota

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#MilanNapoli nei quarti di #ChampionsLeague, #Spalletti: 'Solo gli incompetenti parlano di buon sorteggio per no… - mirkocalemme : Se l'#Inter batte il #Benfica, ci sarà UN'ITALIANA IN FINALE DI CHAMPIONS. È IL MIGLIOR SORTEGGIO DELLA STORIA - acmilan : Udinese, the #UCLdraw, the Primavera and more ?? ??? #UdineseMilan e il sorteggio di Champions nel meglio della conf… - NapoliAddict : Champions, sorteggio fortunato per le italiane: i bookie lanciano il Napoli in finale col City. Inter e Milan inseg… - rossanafra : RT @rinascente90: Sorteggi di #Champions in Inghilterra,Si fa largo l'ipotesi del complotto. Secondo loro il #sorteggio è stato truccato.… -

...Spezia - che non gli ha permesso di allungare sulle dirette concorrenti per un posto in... È il derby d'Italia numero 180 Neldi Nyon l'Inter ha pure evitato i top club d'Europa. Se ...Commenta per primo Il capitano del Napoli , Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Repubblica e commentato così ildei quarti di finale che ha fatto incrociare gli azzurri e il Milan: 'Ora ci aspettano tre sfide dure col Milan in 17 giorni, compresa quella del 2 aprile in campionato. Non faccio ...Fortuna, destino, congiunzione astrale. Chiamatela pure come vi pare. Sta di fatto che ildei quarti - semifinali diè stato benevolo (eufemismo) per le tre sorelle italiane Napoli, Inter e Milan . Una manina talmente generosa da garantire (quasi) un posto assicurato ...

Traguardo storico per il Napoli, il quale ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale di Champions League. Nel sorteggio di Nyon, tra l'altro, la squadra di Luciano Spalletti ha pescato il ...Il sorteggio di Champions League è stato truccato per favorire il team di Spalletti: le pesanti accuse arrivano dall’Inghilterra. Social invasi di teorie astruse, tifosi inglesi furiosi per i quarti ...