Champions, per il Napoli c'è il Milan, una sfida infinita (Di sabato 18 marzo 2023) Niente Manchester City, niente Real e neppure il Bayern Monaco: in un solo colpo il Napoli ha avuto ripagato (con gli interessi) anni e anni di iella nera al sorteggio in Champions. Perché... Leggi su ilmattino (Di sabato 18 marzo 2023) Niente Manchester City, niente Real e neppure il Bayern Monaco: in un solo colpo ilha avuto ripagato (con gli interessi) anni e anni di iella nera al sorteggio in. Perché...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADeLaurentiis : Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti! #ADL - ZZiliani : #MilanNapoli di #Champions #Napoli favorito: ha un attacco atomico, gioca a memoria, rosa al top per qualità e quan… - sportface2016 : +++#MilanNapoli nei quarti di #ChampionsLeague, #Spalletti: 'Solo gli incompetenti parlano di buon sorteggio per no… - andreastoolbox : Champions, i bookmakers vedono il Napoli seconda favorita per la vittoria finale #i #Champions, #bookmakers #il… - TheKing95979182 : RT @AleAuz86: Io penso che hanno esultato i tifosi di Inter , Milan , Napoli e Benfica, perché tutte e 4 hanno scansato il lato peggiore de… -