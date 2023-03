Champions League, l'en plein italiano convince i bookie: Napoli tra le favorite per il titolo, più lontane le milanesi (Di sabato 18 marzo 2023) Tre italiane ai quarti di finale di Champions League, un’impresa che non capitava dal 2006 per il calcio azzurro, con Napoli, Inter e... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023) Tre italiane ai quarti di finale di, un’impresa che non capitava dal 2006 per il calcio azzurro, con, Inter e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - AntoVitiello : ??? Sarà #Milan vs #Napoli ai quarti di finale di Champions League #UCLdraw #ChampiosLeague - ASRomaFemminile : E ora testa al Barcellona! ???? ??? Ci vediamo martedì sera all’Olimpico per i quarti di Champions League! ?????… - SportdelSud : Fabio #capello ritiene che il #Milan possa sovvertire i pronostici contro il #Napoli in #ChampionsLeague, ammesso c… - andrea3658 : @DevilDollmusic @MilanNewsit Champions 2002 - 2003 , questa fu la classifica finale della seria A in quella stagion… -