Challenger Phoenix 2023, Matteo Berrettini non brilla, ma batte Aleksandar Vukic e approda ai quarti di finale (Di sabato 18 marzo 2023) Bersaglio centrato da Matteo Berrettini. L'azzurro (n.23 del mondo) non ha rubato l'occhio negli ottavi di finale del Challenger di Phoenix (Stati Uniti), ma ha sconfitto per 7-5 7-6 (5) l'australiano Aleksandar Vukic (n.186 del mondo). Una partita nella quale Matteo ha fatto fatica a essere convincente in risposta, ma nei momenti decisivi ha saputo tirar fuori gli artigli. Il romano, dunque, si qualifica ai quarti di finale e se la vedrà contro il vincente del confronto tra il russo Alexander Shevchenko (n.132 del ranking) e lo svizzero Marc-Andrea Huesler (n.51 ATP). Nel primo set entrambi i giocatori tengono nelle prime fasi i turni al servizio, ma Berrettini quindici dopo quindici mette qualche ...

