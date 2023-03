Cgil, oggi Landini sarà confermato come segretario. Attesa per il suo discorso (Di sabato 18 marzo 2023) Maurizio Landini oggi sarà confermato dalla Cgil per un secondo mandato da segretario generale del sindacato. Il suo discorso al Palacongressi di Rimini è atteso a partire dalla 10.30. Ieri, prima che prendesse la parola Giorgia Meloni, ha fatto un appello a "chiedere ascolto ma anche a dare ascolto". oggi Landini potrebbe rispondere anche alle parole della premier, nell'intervento conclusivo del XIX congresso. Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 marzo 2023) Mauriziodallaper un secondo mandato dagenerale del sindacato. Il suoal Palacongressi di Rimini è atteso a partire dalla 10.30. Ieri, prima che prendesse la parola Giorgia Meloni, ha fatto un appello a "chiedere ascolto ma anche a dare ascolto".potrebbe rispondere anche alle parole della premier, nell'intervento conclusivo del XIX congresso.

