Cgil | mai mi sarei aspettato che Landini facesse da cassa di risonanza alle parole di Meloni

(Di sabato 18 marzo 2023) di Alessio Andreoli Leggo da molte parti del coraggio di Giorgiaper aver accettato l’invito di partecipare al congresso nazionale della. Personalmente non credo affatto che abbia avuto coraggio, ritengo che sia molto più astuta di quanto non abbia già dimostrato; e che il suo non sia coraggio ma grande opportunismo e l’indubbia capacità di saper trarre vantaggio, attraverso la sua dialettica, anche da situazioni apparentemente raccontate come sfavorevoli. Certo anche a lei capita qualche scivolone, come successo durante la conferenza stampa sul naufragio a Cutro o la mancata visita ai feretri delle vittime, ma si sa – e lo diceva pure Gesù Cristo: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ma torniamo alla. Di certo non mimaiche Mauriziosi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Da #Landini a #Rimini c’era Giorgia #Meloni, quella che descrivete al mondo come intollerante, razzista, fascista e… - antonio65683279 : Una miliardaria buona a nulla senza curriculum e senza aver mai fatto nulla in vita sua. Elly Schlein, le sue prior… - randazzo1979 : RT @CeresaRaffaele: Congresso CGIL: la normalizzazione del fascismo è la peggior notizia per i lavoratori Italiani. Secondo il mio parere… - Massimi67800727 : RT @Giorgiolaporta: Da #Landini a #Rimini c’era Giorgia #Meloni, quella che descrivete al mondo come intollerante, razzista, fascista e omo… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Ai miei tempi si diceva, in modo spregiativo, che spesso il #sindacato era la cinghia di trasmissione della Confindustria… -

"Pernacchia" a Conte e allaLo sciopero 'vogliamo farlo con Cisl e Uil, abbiamo un incontro ... per noi la festa è finita, perché per noi non ècominciata'. Quanto 'alla legge delega, noi non ...Lo ha detto il leader della, Maurizio Landini chiudendo il Congresso dellae riferendosi ...gravare su lavoratori dipendenti e pensionati" per noi "la festa è finita perché per noi non è...... ma non convince la. Strada sbarrata, invece, al ' salario minimo : non è la strada giusta, favorirebbe i soliti'. Miele per le orecchie cigielline,convinte della norma. Piuttosto 'possiamo ...

Cgil, mai mi sarei aspettato che Landini facesse da cassa di risonanza alle parole di Meloni Il Fatto Quotidiano

Ma torniamo alla Cgil. Di certo non mi sarei mai aspettato che Maurizio Landini si prestasse a fare da cassa di risonanza a Meloni sottovalutando completamente la capacità di persuasione attraverso i ...“È evidente che dobbiamo avviare una mobilitazione con tutti gli strumenti, compreso lo sciopero”, ha ribadito il segretario della Cgil, che si incontrerà già ... perchè per noi non è mai cominciata”.