Cgil, Landini rieletto segretario. “Pronti allo sciopero, siamo distanti da Giorgia Meloni” (Di sabato 18 marzo 2023) Con il 94% di sì, Maurizio Landini è stato rieletto per il secondo mandato di quattro anni segretario generale della Cgil. Al termine del XIX congresso nazionale, l'assemblea lo ha confermato alla guida del sindacato. La proclamazione è stata accompagnata da un lungo applauso della platea. "Vi ringrazio", le sue prime parole Leggi su firenzepost (Di sabato 18 marzo 2023) Con il 94% di sì, Maurizioè statoper il secondo mandato di quattro annigenerale della. Al termine del XIX congresso nazionale, l'assemblea lo ha confermato alla guida del sindacato. La proclamazione è stata accompagnata da un lungo applauso della platea. "Vi ringrazio", le sue prime parole

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Da #Landini a #Rimini c’era Giorgia #Meloni, quella che descrivete al mondo come intollerante, razzista, fascista e… - marcodimaio : I contestatori Cgil che se la sono presa con @CarloCalenda e @GiorgiaMeloni in realtà ce l’hanno con #Landini: “col… - fattoquotidiano : Cgil, Landini attacca Meloni e la riforma del fisco: “Pronti allo sciopero, non ci fermeremo. Non possono pagare se… - REstaCorporate : RT @fattoquotidiano: Cgil, Landini attacca Meloni e la riforma del fisco: “Pronti allo sciopero, non ci fermeremo. Non possono pagare sempr… - sissiisissi2 : 'Congratulazioni a Maurizio Landini, rieletto segretario generale della Cgil. Insieme alle forze sociali sane del n… -