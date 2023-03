Cgil, Landini rieletto come segretario: "Distanze da Meloni, pronti anche a sciopero" (Di sabato 18 marzo 2023) Maurizio Landini è stato rieletto segretario generale della Cgil. Al termine del XIX Congresso nazionale, l'assemblea lo ha confermato alla guida del sindacato per il secondo mandato di quattro anni, con il 94,2% di voti favorevoli. La proclamazione è stata accompagnata da un lungo applauso della platea. "Vi ringrazio", le sue prime parole. In mattinata salutando la platea del Palacongressi di Rimini e aprendo la giornata conclusiva del congresso nazionale del sindacato, ha detto: "Nessuno credo si impegni nel sindacato perché crede che sia un mestiere, siamo una bella organizzazione perché siamo fatti di uomini e donne vere che credono in quello che fanno". Ieri, prima che prendesse la parola Giorgia Meloni, ha fatto un appello a "chiedere ascolto ma anche a dare ascolto". Oggi ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 marzo 2023) Maurizioè statogenerale della. Al termine del XIX Congresso nazionale, l'assemblea lo ha confermato alla guida del sindacato per il secondo mandato di quattro anni, con il 94,2% di voti favorevoli. La proclamazione è stata accompagnata da un lungo applauso della platea. "Vi ringrazio", le sue prime parole. In mattinata salutando la platea del Palacongressi di Rimini e aprendo la giornata conclusiva del congresso nazionale del sindacato, ha detto: "Nessuno credo si impegni nel sindacato perché crede che sia un mestiere, siamo una bella organizzazione perché siamo fatti di uomini e donne vere che credono in quello che fanno". Ieri, prima che prendesse la parola Giorgia, ha fatto un appello a "chiedere ascolto maa dare ascolto". Oggi ...

