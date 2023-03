Cgil, Landini riconfermato segretario: "Con Meloni distanza, pronti a sciopero" (Di sabato 18 marzo 2023) Con il 94,2% dei sì Maurizio Landini è stato rieletto segretario generale della Cgil al termine del XIX congresso che si è svolto a Rimini. Una elezione 'bulgara' considerato che su 263 votanti quelli ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023) Con il 94,2% dei sì Maurizioè stato rielettogenerale dellaal termine del XIX congresso che si è svolto a Rimini. Una elezione 'bulgara' considerato che su 263 votanti quelli ...

