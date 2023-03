Cgil, Landini chiude il congresso: “Con Meloni diversità consistenti, non escluso sciopero” (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – “Solo attraverso una seria riforma si determinano le condizioni di un nuovo patto di cittadinanza e si creano le condizioni per investimenti in settori strategici. Quindi abbiamo ascoltato le riflessioni del premier Meloni ma abbiamo registriamo diversità molto consistenti. Su quella base non c’è possibilità di confronto e discussione ed è evidente che sulle nostre richieste costruiremo una mobilitazione che non escluderà nulla neppure lo sciopero. Lo vogliamo fare insieme a Cisl e Uil, ne discuteremo la prossima settimana. C’è già un incontro fissato”. Cosi’ chiudendo il XIX congresso della Cgil il leader Maurizio Landini annuncia il probabile sciopero generale unitario contro la delega sul fisco elaborata dal governo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – “Solo attraverso una seria riforma si determinano le condizioni di un nuovo patto di cittadinanza e si creano le condizioni per investimenti in settori strategici. Quindi abbiamo ascoltato le riflessioni del premierma abbiamo registriamomolto. Su quella base non c’è possibilità di confronto e discussione ed è evidente che sulle nostre richieste costruiremo una mobilitazione che non escluderà nulla neppure lo. Lo vogliamo fare insieme a Cisl e Uil, ne discuteremo la prossima settimana. C’è già un incontro fissato”. Cosi’ndo il XIXdellail leader Maurizioannuncia il probabilegenerale unitario contro la delega sul fisco elaborata dal governo. ...

