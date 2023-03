Cgil e Meloni | la lezione di De Bortoli a Landini | in studio cala il gelo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Giorgia Meloni sale sul palco della Cgil e la platea intona 'Bella Ciao' La Premier contestata al congresso della… - Giorgiolaporta : Da #Landini a #Rimini c’era Giorgia #Meloni, quella che descrivete al mondo come intollerante, razzista, fascista e… - FratellidItalia : ?? Un esercizio di stile, una prova di autorevolezza e coraggio. Il Presidente Meloni al congresso della CGIL ci ha… - dontealberto : RT @ChiodiDonatella: 'Non sapevo che #ChiaraFerragni fosse una #metalmeccanica', così #Meloni invitata da #Landini alla #Cgil. E io stamatt… - mentinfuga : CGIL: Landini rieletto segretario. - -

Maurizio Landini, rieletto segretario nazionale dellacon il 94,2% di voti favorevoli, dichiara guerra al governo: 'Tra noi c'è una diversità molto profonda e consistente. Non c'è possibilità di discussione e non siamo assolutamente d'accordo ...Luciana Castellina , ex deputata comunista, era presente al congresso dellaa Rimini e ha assistito alla discussione tra due delegati su Giorgia, uno diceva che è stata coraggiosa, l'altro che non c'è nessun coraggio di cui parlare. Per la Castellina la premier ' ...'Tra Schlein ehanno il 45% dei votanti, che sono la metà dei cittadini. Ma di che stiamo ... Quando ladiceva no al salario minimo. Chi smaschera il sindacato rosso

Congresso Cgil, Giorgia Meloni: "Ringrazio per lo slogan 'Pensati sgradita', non sapevo che Chiara Ferragni fosse metalmeccanica" La7

Giovanni Spadolini, Romano Prodi e Giorgia Meloni. Sono i presidenti del Consiglio che hanno parlato al congresso nazionale della CGIL fino a oggi, ma questa volta il riconfermato segretario nazionale ...Poi la condanna dell'assalto alla sede del sindacato e il ricordo di Marco Biagi. Giorgia Meloni esce "soddisfatta" dall'arena della Cgil. La presidente del Consiglio interviene davanti ai 986 ...