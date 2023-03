**Cgil: Damiano, 'Meloni? Ascolto ma non disgelo, speriamo in dialogo costruttivo'** (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "'Ascoltare per essere ascoltati. Questa è stata la scelta alla base dell'invito di Maurizio Landini a Giorgia Meloni a partecipare al congresso della Cgil. Una scelta che ho già avuto modo di condividere prima dell'inizio del congresso e che si è rivelata vincente". Così Cesare Damiano del Pd, ex-dirigente Cgil, all'Adnkronos in merito alla partecipazione ieri al congresso di Rimini della premier Giorgia Meloni. "Ascolto, ma non disgelo, perché le posizioni sono rimaste, più che distanti, alternative, soprattutto sulla riforma fiscale. E, nel discorso conclusivo del congresso, proprio su questo tema Landini ha evocato lo sciopero generale contro il Governo". "Dunque, Ascolto reciproco di fronte alla platea congressuale che, ci auguriamo, porti almeno al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "'Ascoltare per essere ascoltati. Questa è stata la scelta alla base dell'invito di Maurizio Landini a Giorgiaa partecipare al congresso della Cgil. Una scelta che ho già avuto modo di condividere prima dell'inizio del congresso e che si è rivelata vincente". Così Cesaredel Pd, ex-dirigente Cgil, all'Adnkronos in merito alla partecipazione ieri al congresso di Rimini della premier Giorgia. ", ma non, perché le posizioni sono rimaste, più che distanti, alternative, soprattutto sulla riforma fiscale. E, nel discorso conclusivo del congresso, proprio su questo tema Landini ha evocato lo sciopero generale contro il Governo". "Dunque,reciproco di fronte alla platea congressuale che, ci auguriamo, porti almeno al ...

