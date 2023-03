CGIL Benevento | la soddisfazione al rientro dal Congresso Nazionale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutidella delegazione delladialdal, tenutosi a Rimini dal 13 al 18 marzo. Il Segretario generale, Luciano Valle, comunica che nei prossimi giorni laSannita terrà una conferenza stampa per illustrare le ricadute che le scelte delhanno nel nostro territorio: come le scelte nazionali si tradurranno in iniziative e lotta sindacale qui da noi. Ma già da adesso, Valle anticipa la sua valutazione, positiva, al di là delle precise proposte su cui ritorneremo. I problemi delle aree interne e le politiche da mettere in campo per affrontarli hanno attraversato interventi e decisioni finali, a partire dalla relazione del riconfermato Segretario generale ...