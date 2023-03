Centrosinistra: Fratoianni, 'bene vittoria Schlein, ora passare ai fatti' (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "La vittoria di Elly è certamente un fatto positivo perchè già nel vocabolario rimette al centro una possibile agenda di cambiamento. Ma adesso inizia il bello: si deve passare ai fatti e iniziare a costruire un'alleanza e una piattaforma di cambiamento. Peró occorre sbrigarsi e occorre fare un lavoro che non si limiti alla vigilia elettorale". Così Nicola Fratoianni al Riformista. "Ogni giorno il governo Meloni propone l'immagine di un'Italia chiusa e punitiva: dai migranti al mondo della scuola, alla cancellazione dei diritti dei bimbi figli delle coppie omogenitoriali. Noi dobbiamo contrapporre l'idea di un Paese che non lascia indietro nessuno. Da qualche mese a sinistra ormai - prosegue il leader di SI - si gioca sulla primogenitura su alcune proposte, senza riconoscere nulla alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Ladi Elly è certamente un fatto positivo perchè già nel vocabolario rimette al centro una possibile agenda di cambiamento. Ma adesso inizia il bello: si deveaie iniziare a costruire un'alleanza e una piattaforma di cambiamento. Peró occorre sbrigarsi e occorre fare un lavoro che non si limiti alla vigilia elettorale". Così Nicolaal Riformista. "Ogni giorno il governo Meloni propone l'immagine di un'Italia chiusa e punitiva: dai migranti al mondo della scuola, alla cancellazione dei diritti dei bimbi figli delle coppie omogenitoriali. Noi dobbiamo contrapporre l'idea di un Paese che non lascia indietro nessuno. Da qualche mese a sinistra ormai - prosegue il leader di SI - si gioca sulla primogenitura su alcune proposte, senza riconoscere nulla alle ...

