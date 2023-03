Cecilia Rodriguez compie gli anni: la speciale dedica di Belen (Di sabato 18 marzo 2023) Cecilia Rodriguez spegne 33 candeline: arrivano gli speciali auguri di Belen per la sorella Giornata di festa per Cecilia Rodriguez. La showgirl argentina oggi 18 marzo compie infatti 33 anni ed è tempo di dedicarsi a gioia e allegria. La modella sta trascorrendo queste ore al fianco dei suoi affetti più cari e ovviamente non è mancato il sostegno della sorella Belen Rodriguez, che si è lasciata andare a diversi pensieri sui social. Prima è intervenuta nelle proprie stories facendo i suoi personali auguri alla Chechu: “Auguri vita mia, sorella amica, amica mia”. Poi, nel pomeriggio la conduttrice de Le Iene ha rimesso mano al proprio account Instagram, dove ha scritto un post con annessa un’ ulteriore ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 marzo 2023)spegne 33 candeline: arrivano gli speciali auguri diper la sorella Giornata di festa per. La showgirl argentina oggi 18 marzoinfatti 33ed è tempo dirsi a gioia e allegria. La modella sta trascorrendo queste ore al fianco dei suoi affetti più cari e ovviamente non è mancato il sostegno della sorella, che si è lasciata andare a diversi pensieri sui social. Prima è intervenuta nelle proprie stories facendo i suoi personali auguri alla Chechu: “Auguri vita mia, sorella amica, amica mia”. Poi, nel pomeriggio la conduttrice de Le Iene ha rimesso mano al proprio account Instagram, dove ha scritto un post con annessa un’ ulteriore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : #CeciliaRodriguez compie gli anni: lo speciale gesto di #Belen - leggoit : Belen Rodriguez, festa di compleanno per Cecilia: manca Stefano De Martino. Cosa sta succedendo? - Lupacchiotto_89 : RT @FamoseNude: Cecilia Rodriguez nuda, che spettacolo ???????????????????????????? - Scarlett_Rose29 : @Davide31911353 @stefysv76 @_NeneB Si vabbè. Lui ha detto k a prescindere non gli piace fare storie nel gf, questo… - Cosmopolitan_IT : Lo smalto bianco ai piedi di Cecilia Rodriguez per una primavera leggera -