"C'è una grossa difficoltà": Milly Carlucci trema, a poche ore dalla diretta... (Di sabato 18 marzo 2023) Non si ferma mai, Milly Carlucci: ora il volto di punta di Rai 1 è pronta ad inaugurare la quarta edizione de Il cantante mascherato, che quest'anno passa dalla prima serata del venerdì a quella del sabato sera. Una sfida durissima, per la conduttrice, che si sconterà niente meno che con la corazzata di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. E di questa nuova sfida, la Carlucci ne parla a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ammette le sue preoccupazioni: "Per noi è un passo molto impegnativo - premette -. La prima grossa difficoltà è che si allunga la durata: si va avanti a oltranza rispetto al venerdì", spiega la Carlucci. Dunque aggiunge che il passaggio al sabato sera determina anche un cambio di pubblico, "più familiare e di pancia. Anche se il format ..."

