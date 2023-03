C' è papà Oggi | come sempre | fare il padre è complesso e necessario

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 marzo 2023) "Se vorrai che tuo figlio cammini onorevolmente attraverso il mondo, non devi sgombrare il suo cammino dalle pietre, ma devi aiutarlo a camminare stabilmente sopra di esse. Non insistere a guidarlo prendendolo per mano, ma permettigli di imparare ad andare da solo". Anne Brontë, "La signora di Wildfell Hall" All’ingresso di scuola due ragazzi parlano animatamente. E’ primavera e il braccio di uno di loro mostra un vistoso tatuaggio. Sono nelle vicinanze e ascolto: “Cavolo che fortuna! Se avessi fatto io questo tatuaggio, miomi avrebbe rotto”. L’altro: “La fortuna è avere unche rompe”. Sono passati alcuni anni da questo dialogo ma il sobbalzo che mi provoca rimane indelebile. Ho incontrato tanti giovani orfani di. Alcuni l’hanno perso per malattia o incidente, altri dopo violente separazioni. Qualche giorno ...