Cava de' Tirreni, al via i 'Concerti di Primavera' (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCava de' Tirreni (Sa) – Al Trio di Alessandro Carbonare, clarinettista di fama internazionale e storico collaboratore di Claudio Abbado, è affidato il concerto inaugurale della Stagione 2023 dell'Accademia "Jacopo Napoli", al via venerdì 31 marzo (ore 20) al Teatro Comunale "Luca Barba" di Cava de' Tirreni. La stagione musicale, che si avvale della direzione artistica del maestro Giuliano Cavaliere, è divisa in tre cicli, il primo dei quali, "Concerti di primavera… aspettando Le Corti dell'Arte", annuncia nel titolo la riproposta del rinomato festival estivo, che non si è tenuto lo scorso anno. Gli imminenti appuntamenti primaverili, come quelli autunnali, saranno ospitati presso il Teatro Comunale di Cava de' Tirreni (Corso Umberto I, n. ...

