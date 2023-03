Catania, contro il Canicattì è match point per la promozione in Serie C (Di sabato 18 marzo 2023) Vigilia importante ai piedi dell’Etna: domani il Catania, impegnato contro il Canicattì, avrà a disposizione il primo match point per la promozione in Serie C. Epilogo inevitabile dopo un campionato di Serie D dominato dai rossazzurri, resisi protagonisti di un cammino trionfale al momento emulato, anche nel calcio virtuale, dal team eSport nel girone A della eSerieD. Il Catania eSport guida il girone A della Serie D digitale con 40 punti a +3 sulla seconda Ostiamare. Un vantaggio che poteva essere di 5 lunghezze se non ci fosse stata la penalizzazione di 2 punti, a causa di un disguido operato in sede di trasferimenti. I player in maglia rossazzurra, che sono parte integrante della grande famiglia ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Vigilia importante ai piedi dell’Etna: domani il, impegnatoil, avrà a disposizione il primoper lainC. Epilogo inevitabile dopo un campionato diD dominato dai rossazzurri, resisi protagonisti di un cammino trionfale al momento emulato, anche nel calcio virtuale, dal team eSport nel girone A della eD. IleSport guida il girone A dellaD digitale con 40 punti a +3 sulla seconda Ostiamare. Un vantaggio che poteva essere di 5 lunghezze se non ci fosse stata la penalizzazione di 2 punti, a causa di un disguido operato in sede di trasferimenti. I player in maglia rossazzurra, che sono parte integrante della grande famiglia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Catania, contro il #Canicattì è match point per la promozione in #SerieC - LiveSicilia : Nuoto Catania, pareggio amaro contro Bogliasco - hashtagsicilia : Catania, attesa per l’aritmetica promozione contro il Canicattì - QdSit : Lombardo contro fuga in avanti di Sudano: “Fuori dalla logica politica” - AldoRossiSI : RT @GBonConti: #ForzaNuova #Catania #Sabato18Marzo Contro #NATO e la sua guerra, basta guerre americane, basta nostre armi per la loro gu… -