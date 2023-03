Castel Volturno | iniziativa Wwf nell’Oasi dei Variconi | rimossi diversi rifiuti spiaggiati

(Di sabato 18 marzo 2023) Numerosi volontari questa mattina hanno ripulito l’arenile dell’oasi deiportati sulla spiaggia, in questa caso, soprattutto dalla mareggiate. Un’promossa dal Wwf nazionale con le istituzioni locali, che si innesta nell’importante percorso avviato negli ultimi anni dall’Ente Riserva guidato dal presidente Giovanni Sabatino per recuperare e tutelare i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1926Azzurro : @LucaHoganC Proprio a Castel Volturno (CE), Spalletti ha detto l'esatto opposto - susydigennaro : RT @napolimagazine: RI-PARTY-AMO - A Castel Volturno 200 volontari puliscono circa 600mila metri quadri di spiaggia, grazie al progetto amb… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RI-PARTY-AMO - A Castel Volturno 200 volontari puliscono circa 600mila metri quadri di spiaggia, grazie al progetto amb… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RI-PARTY-AMO - A Castel Volturno 200 volontari puliscono circa 600mila metri quadri di spiaggia, grazie al progetto amb… - apetrazzuolo : RI-PARTY-AMO - A Castel Volturno 200 volontari puliscono circa 600mila metri quadri di spiaggia, grazie al progetto… -

- Urla del silenzio. L'allenamento è appena finito e dall'esterno dello spogliatoio del Napoli si intuisce la straordinaria importanza del momento, con i giocatori raccolti davanti a ...Il tecnico toscano smonta le teorie di chi parla di una festa adopo il verdetto di Nyon: 'I rossoneri possono contare sulla storia e su un grande ...Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di, in cui squadra e Luciano Spalletti, al termine, hanno appreso del sorteggio Champions contro il Milan. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma domenica allo ...

Cdm - Ora a Castel Volturno ci credono: in sala mensa qualche sorriso è scappato Tutto Napoli

A Castel Volturno (CE) l’attività riguarda la pulizia di circa 600.000 Mq grazie alla collaborazione di 200 volontari. Prevista la presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Castel ...Alla vigilia della sfida di campionato contro il Torno, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti alle 11.00 risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze del Training Center di Castel ...