Caso Enzo Tortora | la figlia Gaia | “Nessuno ha creduto alla sua innocenza Sarebbero bastate 48 ore per le verifiche”

(Di sabato 18 marzo 2023) È il 1983 quandoviene tratto in arresto dai carabinieri con l’accusa di traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico, sulla base delle dichiarazioni rilasciate da tre malavitosi, in carcere proprio per mafia. Si tratta, però, di un errore e lo si scopre solo tre anni più tardi, al termine di un ... TAG24.

Enzo Tortora, la figlia Gaia racconta il calvario: “Inchiesta piena di incongruenze, nessuno ha volut... Il Riformista

Sono passati quasi 40 anni da quel 17 giugno 1983, quando il popolare conduttore tv Enzo Tortora finì in manette con una accusa ... dopo", in una intervista Sera in cui evidenzia come il caso del ...